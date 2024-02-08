هيئة البث الإسرائيلية: استقالة ضابط برتبة رائد بشعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 تشرين الاول

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 تشرين الأول.
وفي سياق الحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت هيئة الث عن "إصابة 54 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لغزة"، موضحة أنّه تمت "إصابة 391 جنديا إسرائيليا في حوادث دهس منذ بدء الاجتياح البري لغزة".
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