الجيش الإسرائيلي أعلن سحب كتيبة مدفعية من غزة: إصابة 2840 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن سحب كتيبة المدفعية 8410 من معارك قطاع غزة.

وكشف عن "إصابة 12 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، موضحًا أنّ بذلك "أُصيب 2840 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب، من بينهم 1314 أصيبوا منذ بداية الهجوم البري".

ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ "347 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة جروح 25 منهم خطيرة".