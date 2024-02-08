بلينكن يحصل على تعهد إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حصل على تعهد بأن إسرائيل لن تقوم بأي عمل في مدينة رفح أو منطقة محور فيلادلفيا دون تنسيق كامل مع مصر.

وحسب سبوتنيك، أفادت القناة الإسرائيلية "24"، صباح اليوم الخميس، بأن بلينكن أعرب عن تخوفه من قيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في رفح، سائلا عن موعدها وإن كان من الممكن تقليص المساس بالسكان الفلسطينيين في المدينة.

وتلقى وزير الخارجية الأمريكي تعهدا من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقائهما أمس، بأن إسرائيل "لن تنشط في رفح عندما يكون هناك هذا العدد الكبير من السكان، ونعمل على إيجاد حل لإجلاء السكان"، مطالبا بإيجاد حل لقضية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "على ما يبدو لن تكون عملية جديدة في رفح قريبا. قبل كل شيئ ستضطر إسرائيل الى إجلاء السكان، إسرائيل لن تتمكن من تنفيذ عملياتها عند وجود 1.2 مليون شخص من غزة"، منوهة بأنه يجب التنسيق مع مصر بشأن إجلاء هؤلاء السكان ومدى عودتهم إلى شمالي القطاع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعرب عن قلقه من عمل عسكري إسرائيلي قريب في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة على الحدود المصرية، حيث نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عنه خلال لقائه بنتنياهو، أنه كل يوم وحتى نهاية عمره سيسأل نفسه يوميا عن أطفال غزة الذين قتلوا دون ذنب.

ومن جانبه، علق نتنياهو على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والتي جاءت خلال زيارته لتل أبيب ضمن جولة مكوكية ضمت عدة دول من بينها مصر، أن مسؤولية مقتل هؤلاء الأطفال تعود إلى قيادة حركة حماس.

ومن ناحيتها، أوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنها مصدومة من التصريح غير المسبوق لأنتوني بلينكن بشأن أطفال غزة.