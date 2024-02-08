شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لعضوية مجلس "المحامين": تطوير الأداء المهنى لأعضاء النقابة أهم أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالجواد أحمد، المحامى بالنقض والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن استئناف القاهرة، أن تطوير الأداء المهني للمحامين بما يتوافق مع التطورات الحديثة المتعلقة بمنظومة العدالة والمنظومة الرقمية والتقاضي عن بعد وإدارة القضايا بالطرق الحديثة، على رأس أولوياته في برنامجه الانتخابي.

وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات له، أن برنامجه يتضمن أيضا ايجاد آلية توسع من دور المحامي وتمكينه من فرص عمل وأدوار جديدة في مجالات وموضوعات تضمن فرص التمثيل القانوني لعملاء جدد من الشركات والمشروعات الجديدة، مشيرا الى أنه يركز علي تطوير وتحديث الأداء الخدمي الصحي والاجتماعي للمحامين وأسرهم بما يليق من كون المحامين شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة

وتمنى عبد الجواد أحمد أن تنجح الجمعية العمومية لنقابة المحامين في التعبير عن إرادتهم في انتخاب نقيب ومجلس يعبرون عن طموحاتهم وينفذون آمالهم ويعبرون بهم المرحلة الاقتصادية الصعبة التي أثرت علي مكاتبهم وأدوارهم، معبرا عن آماله في أن يتبنى المجلس الذي يحظى بثقة الجمعية العمومية أن يلعب دورا جديدا في تطوير الأداء المهني للمحامين.