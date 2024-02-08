شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": الرئيس السيسى يقدم يد العون للمصريين بحزمة اجتماعية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، مؤكدا على أهمية هذه الحزمة الاجتماعية العاجلة التي تعتبر أكبر حزمة اجتماعية في هذا التوقيت، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحاول جاهدا تخفيف العبء على المواطن والموظف البسيط ويعاونه على تكاليف الحياة بكل الطرق المتاحة وتقديم يد العون لجميع المصريين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر اليوم قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.