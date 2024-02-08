المنظمة الدولية للإعلان فرع لبنان تكرّم 17 شخصية اعلانية لبنانية

أطلقت المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان IAA النسخة الاولى من "IAA Hall of Fame" في حفل ناجح وضخم أقيم في "كازينو لبنان"، كرّمت فيه 17 شخصية لعبت دورا بارزا في عالم الإعلان في لبنان والشرق الاوسط، تقديرا لإبداعها وابتكارها وتفانيها وتأثيرها الكبير في هذا المجال. وتعتبر الشخصيات المكرمة من مختلف المجالات في الإعلان من وكالات وممثلين عن وسائل إعلام ومعلنين.

لم يسلط هذا الحفل الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققها عمالقة الإعلان فحسب، بل ذكّر ايضا بالروح النابضة بالحياة والديناميكية لمجتمع الإعلان اللبناني، وكان لشهادات الأهل والأحباء لمسة مؤثرة على الحفل. وتضمنت الأمسية لوحات فنية راقصة متميّزة على ابرز الأناشيد الإعلانية التي اشتهرت في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

وأكد رئيس المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان ناجي بولس، على الصفات الفريدة لعمالقة الإعلان المكرّمين والذين وصفهم بالأبطال لأنهم نجحوا في بناء سمعتهم ومجدهم في أصعب الأوقات إن في زمن الحرب، أو بالهجرة إلى الخليج للمساهمة في تطوير هذا القطاع هناك وازدهاره الاقتصادي.

أضاف: "هذه الشخصيات اللامعة تركت بصمة كبيرة في حياتنا، كما أثّرت في مسار العلامات التجارية اللبنانية والعربية ولدى كبار التجار والصناعيين. لذا نحتفل الليلة بالإبداع وريادة الأعمال والعبقرية اللبنانية".

اشارة الى ان المكرمين الـ17 هم(وفق الترتيب الأبجدي): مصطفى أسعد، وليد قزي (1939-2018)، جان كلود بولس (1934-2012)، فريد شهاب، أنطوان شويري (1940-2010)، سمير فارس (1934-1988)، برنارد فتال (1945-2009)، إروين غيروفيتش (1936-2001)، آلان خوري، أكرم مكناس، إدمون مطران (1944-2021)، رمزي ج. نجار (1952-2020)، فؤاد فرعون (1904-1967)، أندريه رزق، إبراهيم تابت، منير طقشي (1929-1978) وغسان تويني (1926-2012).

ستكون مبادرة "IAA Hall of Fame" حدثًا سنويًا وسيشهد في المستقبل على تكريم اسماء مرموقة أخرى سجلت نجاحات كبيرة في مجال الاعلان.