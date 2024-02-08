بوحبيب التقى وفدًا فرنسيًا: لمقاربة شاملة وغير مجتزأة لتطبيق القرار 1701

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه وفدا فرنسيا في الوزارة، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، أنّ لبنان يرحّب بـ"المتابعة الفرنسية للاوضاع في الجنوب، ورغبة فرنسا بالمساعدة على إيجاد حلول تعيد الهدوء والاستقرار الى المناطق الحدودية"، مشددًا على "المقاربة الشاملة وغير المجتزأة لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701، بما يحصن السلم والامن الاقليميين".

إلى ذلك، التقى وزير الصحة اللاتفي حسام بو مرعي يرافقه قنصل لبنان الفخري في ريغا جرار رنو حيث تم عرض إمكانات تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

كذلك استقبل سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوسوي، الذي وضعه في أجواء التحضيرات لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

من جهته قال الوزير بوحبيب في دردشة صحافية إثر لقاءاته: "ما يهمنا اليوم حماية وطننا، وعودة أبناء المناطق الحدودية الى بيوتهم، والحفاظ على حقوق لبنان وإستعادة ما تبقى من مناطق قضمتها إسرائيل، ووقف الخروقات، وتعزيز قدرات وعديد القوات المسلحة اللبنانية".