"حزب الله": استهدفنا موقع الرادار ومبنى في مستعمرة المطلة ‏يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏سلاح المدفعية ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏في المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الخميس 08-02-‌‏2024 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتم تحقيق إصابات مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا ‏على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو الإسلامية عند ‏الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الخميس 08-02-2024 مبنى في مستعمرة المطلة ‏يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏