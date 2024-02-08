أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف سلاح المدفعية في المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الخميس 08-02-2024 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتم تحقيق إصابات مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الخميس 08-02-2024 مبنى في مستعمرة المطلة يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع الرادار ومبنى في مستعمرة المطلة يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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