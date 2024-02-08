بوصعب اجتمع في بريطانيا مع وزير القوات المسلحة ومسؤولين وطرح أفكار لتحييد الحرب عن لبنان

زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب العاصمة البريطانية لندن، بدعوة من الحكومة البريطانية، حيث عقد إجتماعات، في حضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى، مع مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الدولية ونائب مستشار الأمن القومي للشرق الأوسط السيدة سارة ماكنتوش، كما اجتمع بوصعب مع وزير القوات المسلحة في وزارة الدفاع البريطانية جايمس هيبي.

وشملت لقاءات بوصعب في لندن اجتماعًا عقده في وزارة الخارجية مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد أحمد في حضور السفير مرتضى.

وقد ناقش المجتمعون في كل اللقاءات تطورات الحرب في غزة وانعكاساتها على لبنان. وتمت في هذا الاطار مناقشة أفكار عديدة من شأنها تحييد شبح الحرب عن لبنان مع التشديد على وجوب وقف العدوان على غزة كمنطلق لتهدئة شاملة في المنطقة.

وأجمع الجانبان على "ضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار كما على ضرورة العمل من اجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان".

وتخلل الزيارة عشاء أقامه السفير مرتضى، وحضره بوصعب والنائب إبراهيم كنعان الى جانب عدد من المسؤولين البريطانيين من بينهم وزير القوات المسلحة ورئيس لجنة الصداقة النيابية مع لبنان وعدد من السفراء والديبلوماسيين.