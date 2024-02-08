قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف كفركلا ودير ميماس والضهيرة وطير حرفا

نفذ الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف كفركلا ودير ميماس والضهيرة وطير حرفا، في جنوب لبنان. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.

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