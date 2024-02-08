الخارجية الروسية تستبعد أن تتمكن أمريكا من تدمير إمكانات أنصار الله العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من تدمير الإمكانات العسكرية لجماعة "أنصار الله"، ولن تؤدي الهجمات على اليمن إلا إلى مزيد من التصعيد في المنطقة ومشاكل في نقل البضائع البحرية العالمية.

وحسب سبوتنيك، وفقا له، فإن تصاعد التوتر في البحر الأحمر كان إلى حد كبير نتيجة للتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة اليمنية التي لم يتم حلها.

وأضاف أيضا، أن "روسيا تدعو بشكل أساسي ومستمر إلى ضمان سلامة الشحن الدولي. ومع ذلك، فإن العملية العسكرية التي بدأها الأمريكيون، والتي أسفرت عن هجمات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أراضي اليمن، تؤدي في الواقع إلى نتيجة عكسية تماما".

وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يتمكن الأمريكيون من تدمير الإمكانات العسكرية لـ"أنصار الله"، لكنهم نجحوا بالفعل في إثارة المزيد من التوسع في منطقة القتال وزيادة كثافتهم مع كل العواقب السلبية المترتبة على ذلك، بما في ذلك على الملاحة البحرية العالمية".