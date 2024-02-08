شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بسرعة الانتهاء من تقييمات العاملين بجهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، سرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات في جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت إجتماعاً لإستكمالاً لسلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة القادمة وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي، وأن هذه التوصية تأتى حرصا من اللجنة علي موظفي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وعقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي 16 اجتماعا على مدار أسبوعين، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.

الجدير بالذكر أن اللجنة سبق وأكدت في اجتماع سابق لها، أن 85 % من المشروعات القائمة في مصر تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع زيادة معدل التضخم وستستفيد من الحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة 2020، وهذا بدوره يستوجب العمل طوال الوقت على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة التعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ، بحيث يتم رفع سقف رأس المال للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.