أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "الطيران الإسرائيلي نفذ غارتين على تل نحاس في بلدة كفركلا". كذلك أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الطيران الإسرائيلي نفذ غارة اسرائلية على المنطقة الحرجية بين الفرديس وراشيا الفخار خراج الهبارية". وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "صاروخ اعتراضي إسرائيلي انفجر في سماء الوزاني".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على كفركلا والمنطقة الحرجية بين الفرديس وراشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.