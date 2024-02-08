أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 6/2/2024، وبعد عملية رصد ومتابعة لعصابات ترويج المخدرات في مناطق مختلفة من قبل مديرية المخابرات، تَبيّن انتماء السوريين (م. ع.) و(ب. ف.) و(ي. ك.) إلى إحدى هذه العصابات. وأثناء محاولة دورية من المديرية توقيفهم في بلدة الناعمة – جبل لبنان، أطلقوا النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل، ما أدى إلى مقتل (م. ع.) وهو الرأس المدبر للعصابة، كما أوقِف (ب. ف.) و(ي. ك.)، وقد ضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات".
وأكدت المديرية في بيان، أن "المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: دورية من المخابرات تعرضت لإطلاق نار أثناء توقيف عصابة لترويج المخدرات في الناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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