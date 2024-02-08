أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّـة، أنّ بتاريخ 6-2-2024، وعلى المسلك الشّرقي لـ"أوتوستراد" عمشيت، (بعد الجسر)، عُثِرَ على جثّة لشخص مجهول الهويّة، نتيجة تعرّضه لحادث صدم، وهو في العقد السّابع من العمر، نحيل الجسم، متوسط القامة، أبيض البشرة، أشيب الشعر واللّحية، ويرتدي بنطالاً من الجينز الأسود وكنزةً صوفيّة لونها زيتي ونبيذي، وينتعل حذاءً رياضيًا لونه أسود وبرتقالي".
وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 243312-70، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة. علما، أنها موجودة في برّاد مستشفى بعبدا الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثِرَ عليه على أوتوستراد عمشيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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