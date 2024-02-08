إجتماع لبناني عراقي في غرفة بيروت وجبل لبنان بحث في التعاون وزيادة التبادل الزراعي

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في غرفة بيروت وجبل لبنان وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلي المالكي مع وفد اقتصادي زراعي عراقي وبمشاركة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حجاب وحشد من الهيئات الإقتصادية ورؤساء النقابات الزراعية والإقتصادية.

وتوجه شقير، بالشكر الجزيل الى "دولة العراق الشقيقة قيادة وشعبا على كل ما قدمته للبنان من مساعدات وهبات ووقوفها الى جانبه في عز الأزمات وآخرها خلال زمن الانهيار الاقتصادي، وإمدادنا بالقمح والطحين والفيول وغير ذلك الكثير".

وأمل أن "أن تستقر الأوضاع في عراقنا الحبيب بشكل نهائي وأن يعود الى طريق الاستقرار والازدهار. وأن يتحقق السلام في دولة سوريا الشقيقة، وأن تزول المسببات التي تمنع عبور الشاحنات براً نحو الدول العربية، وأن يعم الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة من الوطن العربي، وأن تزدهر حركة العبور الإنساني والتجاري والسياحي بين لبنان وسوريا والعراق".

بدوره، أعرب الحاج حسن، عن سروره "باستقبال الوفد العراقي"، لافتاً الى أنه "من أهداف هذه الزيارة التأسيس لبناء ثقة جديدة، كما أنه هناك ضرورة لإعادة الثقة بيننا وبين اشقائنا، لأنه لا يمكن للبنان أن ينهض بدون الدول الشقيقة".

وأكد أن "القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تفعيل التعاون ونحن كقطاع عام لدينا توجيه من القيادة العليا بالانفتاح ولكن هذا الانفتاح يجب أن يكون متبادلا"، مشيرا الى مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها في السراي الكبير برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

من جهته، أعلن المالكي، أن "اليوم سيتم التوقيع على مذكرة التعاون الثنائية مع لبنان والتي ستتضمن الكثير من عوامل التعاون والتنسيق المشترك في النشاط الزراعي، الاستيراد ومواجهة الأمراض والوبائية التي تضرب الزراعة والثروة الحيوانية وهي في المنطقة تكاد تكون متشابكة والتي تتطلب التنسيق المشترك، فمن الضروري مواجهتها من خلال تبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومكافحتها لأنها تؤثر على الانسان نفسه".