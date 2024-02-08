"حزب الله": استهدفنا مربض الزاعورة وموقع بركة ريشة وأصبناهما مباشرةً

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:18 من بعد ظهر اليوم الخميس 2024-02-08، ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".

وكشف في بيان ثان، أنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 16:35 من بعد ظهر اليوم، موقع بركة ريشة بصاروخَي "بركان"، وأصابوه إصابة مباشرة".