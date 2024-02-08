سفير النرويج في لبنان زار مخيم ضبية واطلع على عمل وأنشطة "الأونروا"

زار سفير النرويج مارتن يترفيك مخيم ضبية برفقة مديرة منطقة لبنان الوسطى نهى حمود ومديرة البرامج في السفارة منال قرطام، وتأتي هذه الزيارة كجزء من جهود النرويج والتزامها بدعم الأونروا في تأمين الاحتياجات الأساسية للاجئي فلسطين ومساعدة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلدان التي تستضيفهم.

واستمع يترفيك، خلال الزيارة، إلى ملخص حول وضع لاجئي فلسطين وعمل وأنشطة الأونروا في لبنان، وقام بجولة في مخيم ضبية والمركز الصحي التابع للأونروا، حيث اطلع عن كثب على الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين.

كما زار "راهبات الناصرة الصغيرات" اللاتي يقدمن خدمات صحية أساسية ويقدمن المساعدة للاجئين في المخيم منذ عقود. والتقى السفير الأب فادي عقيقي رئيس دير مار يوسف المجاور للمخيم.

وأكد يترفيك، أن "النرويج تواصل تمويلها للأونروا، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى. في حين تشاطر النرويج القلق إزاء الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد بعض موظفي الأونروا، فإنه يجب علينا أن نميز بين ما قد يفعله اشخاص وما تمثله الأونروا".

بدورها، شكرت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، سفير النرويج، على الزيارة إلى مخيم ضبية وعلى قرار النرويج بمواصلة تمويل الوكالة ومساعداتها الإنسانية.