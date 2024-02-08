من الممكن التفاخر إلى ما لا نهاية بالتصريحات .. باراك: ما يحدث وصمة عار لإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيهود باراك، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو غير قادر على اتخاذ القرار بشأن الحرب على غزة، معتبرا أن فشل عقد صفقة مع حماس تعيد الأسرى، بمثابة "وصمة عار".

وقال باراك إنه من الممكن التفاخر إلى ما لا نهاية بالتصريحات العلنية، لكن هذا لن يغير الواقع، موضحا أن "التحدي اليوم أكبر من قيادة نتنياهو بعشرات ومئات الأضعاف"، وفقا لمقال نقلته عنه شبكة "الجزيرة" القطرية.

وأشار في مقاله إلى أن "أهداف الحرب لم تتحقق بعد"، ورأى أن الحل بالتوجه "إلى انتخابات فورا".

وذكر باراك أن "فشل التوصل إلى صفقة إطلاق سراح سيحفر وصمة عار جماعية على القيادة والمجتمع ككل لأجيال عديدة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتواجه إسرائيل تهم ارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، إثر الفظائع المرتكبة بالقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتفرض عليه تل أبيب حصارا منذ عام 2006، ما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات.