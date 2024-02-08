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إضافة الى الصفراء والحمراء.. "فيفا" يقر استخدام البطاقة الزرقاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة، ان " مشرعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" وافقوا على تطبيق قرار البطاقة الزرقاء في المباريات".

وأضافت ان "تلك البطاقة تعني طرد اللاعب لمدة 10 دقائق وفي حال تلقى اللاعب نفسه بطاقتين فهذا يعني طرده نهائيا من المباراة، وقد يتم تطبيق القانون في كأس الاتحاد الانجليزي لأول مرة الموسم المقبل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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