انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. الضربات الامريكية ومناقشتها تحت قبة البرلمان وتشكيل الحكومات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • بعد الضربات الامريكية.. العراق يعد التحالف الدولي عاملا لعدم استقرار أراضيه.. ويؤكد المضي بانهاء التواجد الاجنبي.

• البرلمان يعتزم استضافة القادة الامنيين لمناقشة الاعتداءات الامريكية.. وحراك لاتخاذ موقف موحد تجاه الهجمات.



• الحكومة تكشف عن تفاهم عسكري ثنائي مع اسبانيا.. وتؤكد اكتساب القوات العراقية قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب

• الديوانية والبصرة تستكملان تشكيل حكومتيهما المحليتين.. والخلافات تعرقل حسم نائبي المحافظ في نينوى.

• حي النفط شمال بغداد بلا خدمات.. واهالي صلاح الدين يطالبون حكومتهم الجديدة بانجاز المشاريع المتلكئة.

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