"هتك عرض طفلة معاقة في زريبة مواشي".. قرار جديد من المحكمة بقضية "توربيني أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

أجلت الدائرة 29 بمحكمة جنوب الجيزة، المنعقدة بزينهم، ثاني جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعدي عليها جنسيا رغما عنها بالجيزة، لجلسة 11 فبراير الجاري، وفق وليد عبدالحميد محامي الطفلة.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 6678لسنة 2023، والمقيدة برقم 4784 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "إسلام" تهمة خطف طفلة بالتحيل بأن استدرجها إلى مكان ناءٍ حال كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة قاصدا إقصاءها عن أعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

و أوضحت التحقيقات النيابة أن الجناية اقترنت بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع الطفلة التي لم يجاوز عمرها الثامنة عشر رغما عنها بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها - حال كونها من ذوي الإعاقة فحسر عنها ملابسه وأولج قضيبه بقبلها وواقعها كرهًا.كما أنه احتجز الطفلة شهد عبد النبي كامل - حال كونها من ذوي الإعاقة بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأثبت التقرير الطبي تعرض الطفلة لتهتك كامل بالمهبل ونزيف شديد وقطع بكل أجزاء العجان وتم التأكد من فقد غشاء البكارة والعذرية فقدان كامل وتم أخذ غرز في جميع العجان من الداخل والخارج وفي عضلات المهبل باكملها وتم إيقاف النزيف بعد إحالة الطفلة للكشف الطبي عليها.

كشفت تقرير الطب الشرعي عن 3 غرز جراحية بمنطقة يمين العجان، و3 غرز جراحية بمنطقة أسفل قناة المهبل وغشاء البكارة من النوع اللحمي وبه تمزقات بموضع الغرز الجراحية واصلة إلى جدار المهبل، ولم نتبين أية آثارلتلوثات مئوية مشتبهة بالمنطقة التناسلية وقت الكشف عليها.ولم يسفر الفحص عن وجود أي مظاهر إصابة بفتحة الشرج أو عموم جسد الطفلة.