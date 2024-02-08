ألمانيا ترسل فرقاطة للبحر الأحمر لـ "حماية " حركة السفن من هجمات الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أعلنت ألمانيا إرسالها فرقاطة إلى البحر الأحمر ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي المقرر أن تبدأ منتصف الشهر الحالي بهدف "حماية" السفن التجارية من هجمات الحوثيين.

وقال قائد البحرية الألمانية يان كريستيان كاك للصحفيين في برلين، الخميس، إن الوضع الراهن في البحر الأحمر "يتسبب في اضطراب‭‭‭ ‬‬‬الإمدادات وأجبر بعض الشركات على وقف الإنتاج"، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من إجمالي البضائع تصل إلى أوروبا وألمانيا عن طريق البحر.

وغادرت الفرقاطة الألمانية "هيسن" ميناء فيلهلمسهافن ببحر الشمال متجهة إلى البحر الأحمر، وتضم 240 شخصاً، لكن مشاركتها في المهمة لا تزال تتوقف على تفويض من الاتحاد الأوروبي وموافقة البرلمان المتوقعة نهاية فبراير شباط.

وهذه الفرقاطة مصممة للدفاع الجوي، وهي مجهزة برادارات يمكنها رصد أهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر ومزودة بصواريخ لإسقاط أهداف مثل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مسافة تزيد عن 160 كيلومترا.