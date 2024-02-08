خطة طوارئ ومجموعات دعم.. 877 مدرسة في مطروح تستعد لبدء الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، استعداد 877 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد المقبل.

وقال شحاته في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه جرى التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بمراجعة أعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس مطروح، والتنسيق مع مجالس المدن لإزالة الاشغالات أمام المؤسسات التعليمية ، والتأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال.

وأضاف أن الاستعدادات تضمنت التأكد من نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها كذلك سلامة ونظافة دورات المياه، والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، وتفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ تحدث، والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية.

ووجه وكيل الوزارة بتوجيه وتشجيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لنجاحها.

وأشار إلى ضرورة تحليل نتائج الفصل الدراسي الاول وتفعيل خطط رفع المستوي التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان الترم الأول، والتأكيد على تفعيل القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسي.

كما وجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات و عقد ندوات لرفع الوعي لدي العاملين بالقطاع التعليمي بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

وأكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات التعليمية مع انطلاق الترم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب

وأوضح أنه شدد على ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقا لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.