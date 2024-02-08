شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش خطة التربية والتعليم فى دعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعين الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتناقش اللجنة أيضا، كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة بني سويف، والجهات ذات الصلة، وحصر بكافة الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 للوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، وكذا رؤية جامعة بني سويف فى إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية، وذلك بحضور محافظ بنى سويف.