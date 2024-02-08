"سرايا القدس": استهداف قوّة صهيونية غرب خان يونس وآلية عسكرية خلال اشتباكات غرب غزة

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف قوّة صهيونيّة بصاروخ موجّه، كانت تتحصّن في إحدى الشّقق السكنيّة في محيط منطقة الحاوز غرب ​خان يونس​".

وأشارت إلى أنّ "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك غرب ​غزة​، أكّدوا استهدافهم آليّة عسكريّة صهيونيّة بقذيفة الـ"تاندوم"، واشتعال النّار فيها خلال الاشتباكات الضارية صباح اليوم".