"سرايا القدس": استهداف قوّة صهيونية غرب خان يونس وآلية عسكرية خلال اشتباكات غرب غزة

ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف قوّة صهيونيّة بصاروخ موجّه، كانت تتحصّن في إحدى الشّقق السكنيّة في محيط منطقة الحاوز غرب خان يونس".
وأشارت إلى أنّ "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك غرب غزة، أكّدوا استهدافهم آليّة عسكريّة صهيونيّة بقذيفة الـ"تاندوم"، واشتعال النّار فيها خلال الاشتباكات الضارية صباح اليوم".
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