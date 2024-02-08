"أمل": فوز اللائحة المدعومة من الحركة وحلفائها بكامل أعضائها بانتخابات نقابة عمال "الميدل إيست"

أعلن المكتب العمّالي المركزي في حركة "أمل"، في بيان، "فوز اللّائحة المدعومة من الحركة وحلفائها منفردة بكامل أعضائها (12 عضوًا - مقابل لا شيء للائحة المنافسة)، في الانتخابات الكاملة لنقابة مستخدمي وعمّال الشّركة اللّبنانيّة ل​طيران الشرق الأوسط​ (MEA)".

وتوجّه بالتّهنئة لجميع الفائزين، شاكرًا "كلّ من دعم مرشّحيه، وكلّ من شارك من الزّملاء النّقابيّين وساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الدّيمقراطي". وأكّد "وقوف الحركة كما كانت دائمًا بجانب جميع العمّال والموظّفين، خصوصًا في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي مرّت وتمرّ بها البلاد منذ سنوات وحتّى يومنا هذا".

وشدّد المكتب على "سياسة اليد المفتوحة اتجاه الجميع، وسعيه الدّائم لحماية حقوق جميع المستخدمين والعمّال بدون استثناء".