جشي: رغم مضي أربعة أشهر على العدوان لم يحصد العدو المجرم سوى الخيبة والخسران

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسين جشي​، على أنّ "النّصر المؤزر الّذي تحقّق في معركة "طوفان الأقصى" على أيدي المقاومين ال​فلسطين​يّين الأبطال في ​غزة​ العزّة، رَفع رأس الأمّة وكلّ أحرار العالم عاليًا، وأذلّ الصّهاينة ومن خلفهم".

وأشار، في كلمة له خلال تشييع محمد جعفر عسيلي في بلدة أنصار الجنوبيّة، إلى أنّ "رغم مضي أربعة أشهر على العدوان، لم يحصد العدو المجرم سوى الخيبة والخسران، وهو اليوم يتوسّل لدى الأميركي المخادع ويطلب منه التّوسّط للحصول على هدنة، تسنح له الخروج من المستنقع الّذي دخل فيه، ويلتمس مخرجًا ليحفظ به بعضًا من ماء وجهه؛ وليحاول جمع قوّاته بعد ذلك للاعتداء مجدّدًا على أهلنا في فلسطين".

ولفت جشّي إلى أنّ "المقاومين في فلسطين الشّرفاء والأبطال سيحمون الإنجاز الّذي تحقّق في الميدان، وسيكونون أقدر على حمايته سياسيًّا من كلّ الخدع والأضاليل والتّهديدات الغربيّة والصّهيونيّة، ومن خلال المفاوضات والضّغوطات الصّهيونيّة والأميركيّة والغربيّة على غزة المحاصرة والصّامدة، والمنصورة على كلّ جحافلهم وأساطيلهم ومدمّراتهم".