وزير البيئة شارك بورشة عمل مع البنك الدولي واتحادات بلديات حول إدارة النفايات الصلبة

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، في ورشة عمل بالتّعاون مع ​البنك الدولي​، بحضور رؤساء اتحادات بلديّات وبلديّات كبرى، لمناقشة الإصلاحات الّتي تقوم بها ​وزارة البيئة​، لتحسين حوكمة وإدارة قطاع ​النفايات الصلبة​، وخصوصًا الأدوات الماليّة لعمليّات الإدارة المتكاملة للنّفايات الصّلبة، وآليّات استرداد الكلفة الّذي تمّ التّقدّم بمشروع قانون حوله إلى ​مجلس النواب​؛ وتتمّ مناقشته مع ​لجنة البيئة​ النيابية.

وأوضح ياسين أنّ "الإصلاحات الّتي قامت بها وزارة البيئة خلال العامين الماضيين، تتضمّن:

- إنشاء الهيئة الوطنيّة لإدارة النّفايات الصّلبة، الّتي سيَصدر مرسومها قريبًا.

- الاستراتيجيّة الوطنيّة لإدارة النّفايات، التّي ستقترح مناطق خدميّة ضمن مبدأ الإدارة اللامركزيّة للقطاع، والّتي أصبحت في مراحلها الاخيرة.

- خطط محليّة للمناطق الخدميّة بالتّعاون مع اتحادات البلديّات.

- نظام معلومات النّفايات الّذي بدأ العمل عليه.

- نظام استرداد الكلفة".