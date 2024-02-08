وزير البيئة شارك بورشة عمل مع البنك الدولي واتحادات بلديات حول إدارة النفايات الصلبة

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في ورشة عمل بالتّعاون مع البنك الدولي، بحضور رؤساء اتحادات بلديّات وبلديّات كبرى، لمناقشة الإصلاحات الّتي تقوم بها وزارة البيئة، لتحسين حوكمة وإدارة قطاع النفايات الصلبة، وخصوصًا الأدوات الماليّة لعمليّات الإدارة المتكاملة للنّفايات الصّلبة، وآليّات استرداد الكلفة الّذي تمّ التّقدّم بمشروع قانون حوله إلى مجلس النواب؛ وتتمّ مناقشته مع لجنة البيئة النيابية.
وأوضح ياسين أنّ "الإصلاحات الّتي قامت بها وزارة البيئة خلال العامين الماضيين، تتضمّن:
- إنشاء الهيئة الوطنيّة لإدارة النّفايات الصّلبة، الّتي سيَصدر مرسومها قريبًا.
- الاستراتيجيّة الوطنيّة لإدارة النّفايات، التّي ستقترح مناطق خدميّة ضمن مبدأ الإدارة اللامركزيّة للقطاع، والّتي أصبحت في مراحلها الاخيرة.
- خطط محليّة للمناطق الخدميّة بالتّعاون مع اتحادات البلديّات.
- نظام معلومات النّفايات الّذي بدأ العمل عليه.
- نظام استرداد الكلفة".
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