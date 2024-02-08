الدفاع المدني: إسعاف مصابين وإخماد حريق سيارة اثر غارة جوية إسرائيلية في النبطية

تمكن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٠٨ من سحب مصابين من داخل سيارة ونقلهما الى مستشفى النبطية الحكومي اثر غارة جوية إسرائيلية في النبطية.

وعمل العناصر على اخماد الحريق الذي شبّ داخل السيارة الرباعية الدفع التي تعرضت للقصف.