استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه عيّن ألكسندر سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر زيلينسكي من خلال رسالة فيديو: "بدءًا من اليوم، يتولى فريق إداري جديد قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ولقد قمت بتعيين العقيد الجنرال سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف زيلينسكي: "التقيت بالجنرال فاليري زالوجني. وشكرته على الدفاع عن أوكرانيا لمدة عامين. وناقشنا نوع التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية. وناقشنا أيضًا من يمكن أن يكون في القيادة المحدثة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه يفكر في استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، مؤكدًا بذلك الشائعات المحتملة حول استقالة زالوجني، التي بدأت تنتشر أخبارها منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.

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وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة