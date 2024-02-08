ميقاتي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والعراق في مجال الزراعة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والعراق في المجال الزراعي، مساء اليوم الخميس، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.



ووقع المذكرة وزيرا الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن والعراقي عباس جبر العلي المالكي، بحضور القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حبحاب وأعضاء الوفدين العراقي واللبناني.

وأكد ميقاتي على متانة العلاقات بين لبنان والعراق، وشكر العراق على مساندته بلاده في كل الظروف.

وأوضح أن مذكرة التفاهم في المجال الزراعي تشكل بداية لتعاون متجدد في كل المجالات، مشددا على أهمية أن يشمل هذا التعاون كافة النواحي.