"التعاون الخليجي" يدين الهجمات الإرهابية بإقليم بلوشستان في باكستان

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة العديد.

وأكد "البديوي" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لجميع صور الإرهاب والعنف، معربًا عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.

كما قدم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى الحكومة والشعب الباكستاني، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.