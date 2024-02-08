الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس - حماس تعقب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، مباشرة بعد وصوله إسرائيل بمطار بن غوريون في اللد، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس .

هنئ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، ميلي، على قراره بنقل السفارة ورحّب به ووصفه بـ"صديق إسرائيل".

وعبّر ميلي عن دعمه لإسرائيل في الحرب على غزة ، وصرح ذلك فور وصوله المطار ولقائه بوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وقال كاتس لميلي إنك "إنسان ملتزم للحقيقة، أشكرك على اعترافك بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وبعد أن نقلت الولايات المتحدة الأميركية سفارة بلادها من تل أبيب إلى واشنطن في عام 2018، حذت حذوها، الدول؛ هندوراس، ببوا نيو غيني، كوسوفو، غواتيمالا.

ميلي (53 عاما)، هو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية ودخل المعترك السياسي قبل عامين وانتُخب رئيسا لبلاده نهاية العام الماضي. وتعهد بالتخلص من "الطبقة الطفيلية" و"تقليم الدولة المعادية" ودولرة الاقتصاد.

حماس تستنكر

استنكرت حركة "حماس"، الثلاثاء، قرار الأرجنتين نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك "تعديا على حقوق الفلسطينيين ومخالفة لقواعد القانون الدولي".

وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدة إعلان رئيس الأرجنتين خافيير مايلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان إلى القدس المحتلة".

وأضافت: "نعتبر ذلك تعديا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضا فلسطينية محتلة".

ودعت الحركة مايلي إلى "العدول عن هذا القرار" الذي وصفته بـ"الظالم والخاطئ".

واعتبرت حماس أن القرار "يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".

المصدر : وكالات