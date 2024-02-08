"أنصار الله": غارات فاشلة على الحديدة والعدوان الأميركي البريطاني يهدد الملاحة الدولية

أشار النّاطق الرّسمي لحركة "أنصار الله" (الحوثيّون)، محمد عبدالسلام، إلى "غارات عدوانيّة عبثيّة وفاشلة على منطقة الصليف في الحديدة"، مشدّدًا على أنّ "استمرار العدوان الأميركي البريطاني، يمثّل انتهاكًا لسيادة دولة مستقلّة".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "ذلك لن يمنع القوات المسلحة اليمنية عن مواصلة مهمّة الإسناد لغزة، كما لن يتمكّن العدوان من توفير الأمن للسّفن الإسرائيليّة أو المتّجهة لموانئ فلسطين المحتلّة"، مركّزًا على أنّ "هذه العدوانيّة الأميركيّة البريطانيّة، هي الّتي تهدّد الملاحة الدّوليّة في البحرَين الأحمر والعربي وخليج عدن".
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