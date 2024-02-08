غوتيريس: من مصلحة إسرائيل العمل على ضمان نجاح المفاوضات التي تقود إلى إطلاق سراح الأسرى

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن "من مصلحة الحكومة الإسرائيلية العمل على ضمان نجاح المفاوضات التي تقود إلى إطلاق سراح الرهائن".

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