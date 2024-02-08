"النشرة": إشكال بين الأهالي وقوات "اليونيفيل" على طريق بلدة كوثرية الرز وتوقيف آليتَين

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، أنّ "إشكالًا وقع بين عدد من الأهالي وقوّات "​اليونيفيل​" على طريق بلدة كوثرية الرز- منطقة أبو الأسود، حيث تمّ توقيف آليّتَين للقوّات لعدم وجود قرار بمرورهما في شوارع بلدات قرى شمال الليطاني".

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