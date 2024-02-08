الجيش اللبناني أعلن ترقية رئيس الأركان الجديد حسان عودة إلى رتبة لواء ونشر سيرته الذاتية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، في بيان، أنّ "بتاريخ 8/2/2024، قرّر ​مجلس الوزراء​ تعيين العميد الرّكن حسان عودة، رئيسًا للأركان في الجيش، ومنحه قُدمًا للتّرقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء".

وأشارت إلى أنّ "في ما يلي، نبذة عن سيرته الذّاتيّة:

- وُلد في باتر- الشّوف بتاريخ 11/2/1968.

- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/1/1990.

- تخرّج في الكليّة الحربيّة برتبة ملازم اعتبارًا من 23/4/1994، وتدرّج في التّرقية حتّى رتبة لواء اعتبارًا من 8/2/2024.

- حائز إجازة جامعيّة في العلوم العسكريّة، وماجستير في العلوم السّياسيّة- الدّبلوماسيّة والأمن الدّولي، ويتقن اللّغات: الفرنسيّة والإنكليزيّة والإيطاليّة.

- تابع دورات دراسيّة عدّة في الدّاخل والخارج، منها دورة في فرنسا ودورة دراسيّة حول عمل الأركان في إيطاليا.

- تدرّج في وظائف مختلفة منها: آمر سريّة في لواء مشاة وفوج تدخّل، قائد الكتيبة 73، قائد فوج التّدخّل الثّالث، وقائد لواء المشاة الحادي عشر.

- حائز الأوسمة الآتية: الوحدة الوطنيّة، فجر الجنوب، التّقدير العسكري من الدّرجة الفضيّة، الاستحقاق اللّبناني من الدّرجات الثّانية والثّالثة، الأرز الوطني من رتبتَي فارس وضابط، مكافحة الإرهاب، الفخر العسكري من الدّرجة الفضيّة.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.

- متأهّل من السيّدة هلا حليمة، وله ثلاثة أولاد: جواد، جلال، سما.