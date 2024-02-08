أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أنّ "بتاريخ 8/2/2024، قرّر مجلس الوزراء تعيين العميد الرّكن حسان عودة، رئيسًا للأركان في الجيش، ومنحه قُدمًا للتّرقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء".
وأشارت إلى أنّ "في ما يلي، نبذة عن سيرته الذّاتيّة:
- وُلد في باتر- الشّوف بتاريخ 11/2/1968.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/1/1990.
- تخرّج في الكليّة الحربيّة برتبة ملازم اعتبارًا من 23/4/1994، وتدرّج في التّرقية حتّى رتبة لواء اعتبارًا من 8/2/2024.
- حائز إجازة جامعيّة في العلوم العسكريّة، وماجستير في العلوم السّياسيّة- الدّبلوماسيّة والأمن الدّولي، ويتقن اللّغات: الفرنسيّة والإنكليزيّة والإيطاليّة.
- تابع دورات دراسيّة عدّة في الدّاخل والخارج، منها دورة في فرنسا ودورة دراسيّة حول عمل الأركان في إيطاليا.
- تدرّج في وظائف مختلفة منها: آمر سريّة في لواء مشاة وفوج تدخّل، قائد الكتيبة 73، قائد فوج التّدخّل الثّالث، وقائد لواء المشاة الحادي عشر.
- حائز الأوسمة الآتية: الوحدة الوطنيّة، فجر الجنوب، التّقدير العسكري من الدّرجة الفضيّة، الاستحقاق اللّبناني من الدّرجات الثّانية والثّالثة، الأرز الوطني من رتبتَي فارس وضابط، مكافحة الإرهاب، الفخر العسكري من الدّرجة الفضيّة.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.
- متأهّل من السيّدة هلا حليمة، وله ثلاثة أولاد: جواد، جلال، سما.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني أعلن ترقية رئيس الأركان الجديد حسان عودة إلى رتبة لواء ونشر سيرته الذاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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