وزير العدل بحث مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة على الصعيد القضائي بين الجانبين

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، في مكتبه في الوزارة، وفد بعثة ​الاتحاد الأوروبي​، الّذي ضمّ: مسؤولة التّعاون مع وزارة العدل أليساندرا فيازير، أندريا باتيستا وسيدريك بيارار، وذلك في إطار تفعيل اتفاقيّة الشّراكة القائمة بين ​لبنان​ والاتحاد الأوروبي، الّتي ترتكز على القيم المشتركة والحوار المنتظم السّياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. وتمّ البحث في تعزيز هذه الشّراكة على الصّعيد القضائي بين الجانبين. حضر اللّقاء القضاة: إيلي الحلو، كارل عيراني وعلي الخطيب.

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