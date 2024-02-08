أدرعي: هاجمنا سلسلة أهداف لـ"حزب الله" بلبنان من بينها بنى تحتية وشاحنة محملة بوسائل قتالية

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات مقاتلة هاجمت في وقت سابق من اليوم، سلسلة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في ​لبنان​، ومن بينها شاحنة محمّلة بوسائل قتاليّة، بنية تحتيّة، ومبنى عسكري تابع للحزب في مناطق ​الخيام​، ​النبطية​ وكفرحمام في ​جنوب لبنان​".

وادّعى في تصريح، أنّه "تمّ رصد عدّة عمليّات إطلاق خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي إسرائيل، حيث هاجم الجيش الإسرائلي بنيران المدفعيّة مصادر النّيران"، مشيرًا إلى أنّ "متابعةً لتفعيل إنذار بشأن تسلّل طائرة معادية في شمال البلاد، اعترض مقاتلو الدّفاع الجوّي بنجاح هدفًا جوّيًّا مشبوهًا، خرق الحدود من الأراضي اللّبنانيّة باتجاه أراضي إسرائيل".