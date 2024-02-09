11 طلب إحاطة أمام "طاقة النواب" الأسبوع المقبل

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي اجتماعاتها الأسبوع القادم لمناقشة 11 طلب إحاطة، موجهين لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في عدد من القضايا والملفات الهامة.

وتنظر اللجنة خلال يوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمان من النائب حسن عمار بشأن التلوث البيئي الناتج عن مصنع سنمار للكيماويات تى سى اى بالمنطقة الصناعية (C9) بمحافظة بور سعيد، وتعريض أهالي وسكان منطقة القابوطى والحى الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين وتكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع لعدم استيفائه اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، والثاني حول التلوث البيئي الناتج عن مصنع هنكل مصر بالمنطقة الصناعية (C11 ) بمحافظة بور سعيد بسبب عدم قيام المصنع بإستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية مما يعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي وحى الضواحي لتلوث يضر بالصحة العامة.

يأتي ذلك إلي جانب نظر طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد عبد الله زين بشأن توضيح أسباب عدم إنشاء مرصد بيئى بمدينة إدكو – محافظة البحيرة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول العاملة بنطاق المدينة شركة بريتش بتروليم BP شركة LING شركة رشيد للبترول، والتي تؤثر سلباً علي المواطنين، والنائب أحمد حمدى خطاب بشأن عدم تركيب فلاتر لتنقية الهواء المتصاعد من مطحن سلندرات كفر الدوار التابع لمطاحن شمال الدلتا بمدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة مما يعرض قاطنى التجمعات السكنية وطلاب المدارس القريبة منه للمخاطر، والنائب جمال عبيد محمد بشأن ارتفاع نسبة الانبعاثات والأتربة الناتجة من المحاجر والمصانع الموجودة بالقرب من بعض المدن بمحافظة السويس مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وأخيرا من النائب أمال إبراهيم عبد الحميد بشأن جهود وزارة البيئة لمتابعة مدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية.

أما يوم الاثنين، تناقش اللجنة طلبات الاحاطة الموجهة لوزير البترول وتشمل تلك المقدمة النائب محمد الصمودى بشأن عدم إدراج مناطق تقسيم الشباسي - تقسيم الموظفين - الأستاد - التقسيم - المعلمين - أرض الشباسي - الزيني - أبو الروس - أبو طالب - أرض البغدادي - ساحة وهدان - أرض زيتون - مساكن بنك الإسكان - طريق المقابر - المنطقة السكنية المحصورة بين ترعة القضابة والسكة الحديد بداية من منطقة التقسيم وحتى الكوادى والمناطق التي تقع على الطريق الرئيسي طريق فوه مطوبس) بمدينة فوه محافظة كفر الشيخ ضمن خطة العمل المقترحة من الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي، مع المطالبة بالدفع النفقى لتوصيل الغاز الطبيعى لصالح المواطنين بهذه المناطق، والنائب هدى الطنبارى بشأن مد خطوط الغاز الطبيعي إلى مركزى الحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وفي ذات الاجتماع، تناقش اللجنة أيضا طلبات الإحاطة المقدمة منه النائب محمد فوزى الرفاعي بشأن عدم استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقطاعات (2،3، 4،5) ، وقرية الجرايدة، وتوقف أعمال توصيل الغاز الطبيعى عند كوبرى الهويس، مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، و النائب شيماء محمود نبيه بشأن تأجيل توصيل الغاز الطبيعى لمدن الكردى - منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية بمحافظة الدقهلية إلى عام 2025، والنائب / مكرم رضوان بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعى المركزى دكرنس - بني عبيد بمحافظة الدقهلية بالرغم من إدراجهما في خطة علي مدار 4 سنوات مالية.

وأخيرا تنظر اللجنة أيضا طلب النائب إيهاب عبد العظيم بشأن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة قليني وقري الراشدية العور، أبا البلد، دهروط، نزلة دهروط، قرية طنبدى بمركز مغاغة، وقري (سلاقوس، صفانية، كفر مهدى، منشأة عبد الله بان العلم الأزهرى ببندر ومركز العدوة ، وقرى القيس، أبو جرج، أبشاق الغزال) بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.