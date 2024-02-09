أعلنت "المقاومة الإسلاميّة"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏استهداف القرى وخاصّةً الاعتداء الأخير على مدينة ​النبطية​، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 من مساء اليوم الخميس، مقرّ قيادة لواء المشاة الثّاني في ‏قاعدة عين زيتيم، بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مقر قيادة لواء المشاة الثاني في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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