ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أنقذوا شخصين وطفل وكلب، احتُجزوا على ضفّة نهر في الفوارة- ​الشوف​، بواسطة الحبال والسّلالم"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ نقلهم إلى نقطة آمنة في البلدة، لتمكينهم من متابعة سيرهم بأمان".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إنقاذ شخصين وطفل وكلب احتُجزوا على ضفة نهر في الفوارة- الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.