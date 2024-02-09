حبشي: الشعب اللبناني الذي أمثله لا يمكن أن يقبل بأن يجره جانب معين إلى الحرب

أشار عضو تكل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، الى أنه "لا يكمنني إعتبار الإنتخابات ديمقراطية بالمطلق والشعب اللبناني الذي أمثله لا يمكن أن يقبل بأن يجره جانت معين إلى الحرب".

وسأل حبشي، في حديث للـ"LBCI"، "ماذا بإمكان اللجنة الخماسية أن تفعل؟ ولماذا علينا انتظارها لحل مسألة رئاسة الجمهورية؟"، معتبراً أن "فالمشكلة ليست بالخماسية"، مشدداً على أن "الحوار الحقيقي هو بالذهاب إلى المجلس النيابي وعلينا الإلتزام بالدستور والبدء بالتفكير بطريقة للخروج من الجورة التي نحن فيها وهذه التركيبة ليست فعالة".