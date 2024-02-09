منيمنة: لم يكن هناك خطوات حقيقية للجنة الخماسية حتى منذ قبل 7 تشرين الأول

رأى النائب ابراهيم منيمنة، أن "الحكومة غائبة على كافة المستويات ولم يكن هناك خطوات حقيقية للجنة الخماسية حتى منذ قبل 7 تشرين الأول"، لافتاً الى أن "كل القوى السياسية بشكل من الأشكال تستمع للخارج واليوم ليس هناك أغلبية في البرلمان لذلك نذهب إلى التعطيل".

وأكد منيمنة، في حديث للـ"LBCI"، أن "موقفنا واضح من حزب الله وسلاحه وهو غير رمادي، والرؤساء الذين يتم طرحهم هم عمليًا يمثلون برنامجًا سياسيًا معينًا".