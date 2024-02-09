بوشكيان: الصناعة حبل الخلاص للبنان وحكومتنا استلمت بعد مجزرة الدعم وأدرنا الدولة بنحو 700 مليون دولار

أكّد وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، "أنّني مع ​لبنان​، وهذا ليس شعارًا بل واقعًا"، مشيرًا إلى أنّ "حزب "الطاشناق" لطالما كان مع لبنان والدّولة، وأنا خرجت من رحم هذا الحزب".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "لا يوجد هدر في وزارتي"، مشدّدًا على أنّ "الإصلاح ضروري، وعندما تعمّقنا بشروط ​صندوق النقد الدولي​ وجدنا أنّها تتطلّب بحثًا طويلًا". وذكر أنّ "حكومتنا استلمت بعد مجزرة الدّعم وكنّا على وشك الارتطام، ونحن أدرنا الدّولة بنحو 700 مليون دولار فقط".

وركّز بوشكيان على "أنّنا نعمل من أجل تحسين واقع الصناعيّين اللّبنانيّين، لأنّ الصّناعة هي حبل الخلاص للبنان"، مبيّنًا "أنّنا طلبنا من السّلطات المحليّة وهي عبارة عن 1060 بلديّة، إبلاغنا عن المصانع غير المرخّصة حتّى نقفلها". وأوضح "أنّنا نعمل منذ اليوم الأوّل لاستلامنا لإعادة فتح الأسواق السّعوديّة أمام المنتجات اللّبنانيّة، لكن الموضوع سياسي".