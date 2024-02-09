عربيد: الصناعة اللبنانية ممتازة وكنا نرتقب موازنة مختلفة عن تلك التي صدرت وشعارها "القلّة تولّد النقار"

لفت رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" ​شارل عربيد​، إلى "أنّنا لطالما تمنّينا على ​المصارف​ أن نتكامل معها، ولكنّ المجلس الاقتصادي مُغيّب عن اجتماعاتها"، مشدّدًا على أنّ "الصّناعة اللّبنانيّة ممتازة "وبترفع الراس" ووصلت إلى كلّ العالم".

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا كنّا نرتقب موازنة مختلفة عن تلك الّتي أُقرّت، وللأسف هذه ​الموازنة​ شعارها "القلّة تولّد النقار"، معتبرًا أنّ "المادّة الضّريبيّة الّتي تطال ​المحروقات​ مع مفعول رجعي لا تُطبّق، لأنّها ليست واضحة ومبهمة". وأوضح "أنّنا في "التجدّد للوطن" نحاول أن نلعب دور الاعتدال الّذي يفتقده ​لبنان​، و​طائفة الروم الكاثوليك​ لطالما كانت في هذا الموقع وستبقى".