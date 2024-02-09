البنتاغون: أخطرنا الحكومة العراقية بهجوم بغداد أمس بعد وقت قليل من تنفيذه

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "تقديرات بأن نحو ٤٠ مسلحا من المجموعات المرتبطة بإيران قتلوا أو أصيبوا بضرباتنا في العراق وسوريا"، لافتةً الى أن "لا تكهنات بشأن أي عمليات عسكرية مستقبلا في العراق ولكننا سنتخذ كل الإجراءات المناسبة".

وذكرت الوزارة، أن "الهجوم الذي نفذناه في العراق أمس كان ردا على الهجمات المتكررة على القوات الأميركية، ونحن أخطرنا الحكومة العراقية بهجوم أمس بعد وقت قليل من تنفيذه".