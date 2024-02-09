"لسد العجز".. "التعليم": عودة المعلمين بنظام الحصة إلى المدارس في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انتهت مديريات التعليم في المحافظات المختلفة من الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024 لكافة المراحل التعليمية بمختلف أعمار الطلاب، تزامنا مع بدء الدراسة السبت المقبل 10 فبراير 2024.

وقالت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر عودة المعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول لسد العجز في الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد العجز في المواد الأساسية للمرحلتين "الابتدائية - والإعدادية" في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظات.

يذكر أنه من المقرر انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس، لكافة طلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة، إذ أنه من المقرر عودة الطلاب صباح السبت 10 فبراير الجاري.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التربية والتعليم، فإن الدراسة في الترم الثاني تبلغ مدتها 14 أسبوعًا، إذ أنها تنتهي رسميًا الخميس 6 يونيو 2024 بإجمالى 96 يومًا موزعة على 14 أسبوعًا.

وانتهت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات من استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالمدارس، إذ تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، بالإضافة إلى استلام الكتب الدراسية التي من المقرر توفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسى الثانى في شهر مايو 2024، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خريطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني.. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)