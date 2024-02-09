11 مصابا بتسمم غذائي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 11 شخصا من بينهم 7 أطفال، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "أرز وخضار" فاسدة، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 11 شخصا بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة "أرز و خضار" داخل منزلهم بعزبة يوسف التابعة لدائرة مركز ببا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم؛ "محمد.إ.ك" عام واحد، وشقيقه "كريم" 3 أعوام، وأبناء عمومته "آدم.س.ك" 9 أعوام، و "حياة" 6 أعوام، و "إياد" 6 أعوام، و "زياد" 4 أعوام، و "دنيا .س.ب"، 4 أعوام، وأشقائها "داليا"، 19 عامًا، و "مها"، 29 عامًا، و " آية"، 25 عامًا، ونجلة عمها "دنيا.ت.ب"، 28 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.